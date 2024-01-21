SpaceX доставила на МКС экипаж коммерческой миссии Axiom Space Пилотируемый космиче...

SpaceX доставила на МКС экипаж коммерческой миссии Axiom SpaceПилотируемый космический корабль Crew Dragon американской аэрокосмической компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию (МКС) вместе с четырьмя членами экипажа, которые стали участниками туристической миссии Ax-3 компании Axiom Space.
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