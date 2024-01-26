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Сенатор Мерфи: позиция республиканцев по Украине станет ясна в ближайшие 24 часа

Сенатор Мерфи: позиция республиканцев по Украине станет ясна в ближайшие 24 часа

Позиция американских сенаторов от Республиканской партии по возможным договоренностям о дальнейшем финансировании Украины и усилении контроля на границе между США и Мексикой, скорее всего, станет ясна в ближайшие сутки.

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