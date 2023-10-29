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Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО — экс-советник Рейгана

Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО — экс-советник Рейгана

Отказ руководства Украины от мира с Россией возымеет для Запада крайне непростые последствия. Поэтому Вашингтон должен перехватывать инициативу и договариваться с Москвой, считает экс-советник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

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