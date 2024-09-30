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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кутицкий о 4-м месте «Динамо»: «Подобрались к первой тройке, будем дальше работать» 

Хавбек бело-голубых высказался после гостевой победы над махачкалинским «Динамо» (1:0). После 10 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 4-е место.

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