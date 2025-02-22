Омский следком назвал предварительные причины пожара, в котором погибли четыре человека. Жертвами огня стали в том числе два маленьких ребёнка.
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Омский следком назвал предварительные причины пожара, в котором погибли четыре человека. Жертвами огня стали в том числе два маленьких ребёнка.