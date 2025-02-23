Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

Avia.pro - СМИ Армянка сбила девочку и потребовала прощения: шокирующий цинизм в Кисловодске Кисловодск гудит, как растревоженный улей! 21 февраля 2025 года на пешеходном переходе армянка за рулём с номером К896МХ761 сбила 12-летнюю девочку и, вместо помощи, газанула прочь, оставив ребёнка корчиться от боли.

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Комментарии
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Н
Наталья
Если они и были гордым народом, то очень-очень-очень давно.
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1 час.
Elena
👍
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29 мин.
Elena
Но сначала - в тюрьму.
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26 мин.
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