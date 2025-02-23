"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

Avia.pro - СМИ Армянка сбила девочку и потребовала прощения: шокирующий цинизм в Кисловодске Кисловодск гудит, как растревоженный улей! 21 февраля 2025 года на пешеходном переходе армянка за рулём с номером К896МХ761 сбила 12-летнюю девочку и, вместо помощи, газанула прочь, оставив ребёнка корчиться от боли.