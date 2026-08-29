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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Альвареса остался единственный вариант для перехода в «Барсу» – разорвать контракт с «Атлетико». Размер компенсации определит суд

У Хулиана Альвареса остается юридическая возможность покинуть « Атлетико » и перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

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