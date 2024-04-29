Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Татьяна Хуторская
    Согласна с автором, но речь не об украинцах в Европе. С этими всё понятно. Это кто решил, что дети мигрантов будут ко...Это преступление
  • лина любимцева
    Твари поганые... НЕУЖЕЛИ не понимают. что такое творится на Украине, и к чему  может привести жЫдо-бандэровщина... Уж...Это преступление
  • карюкалов вячеслав
    Пусть и дальше целуются с Европой.Это преступление

Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

Стамбульские переговоры с Украиной вновь в информповестке - то Мединский, то Песков о них вспомнит.

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