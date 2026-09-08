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Царьград

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ООН подтвердила приверженность мирному освоению космоса

ООН подтвердила приверженность мирному освоению космоса

Представитель ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул приверженность мирному освоению космоса, комментируя заявление президента США Трампа, который опубликовал изображение с Луной, подписав его "Луна наша", и добавив к нему американский флаг.

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