Коллективный Запад, поддерживающий киевскую хунту, пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса, который мы всеми силами стремимся предотвратить.
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