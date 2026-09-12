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Veronika.Avgurova

104 подписчика

«Гороскоп на 12.09.2026: день преодоления препятствий, новых началаний и карьерных успехов.»

«Гороскоп на 12.09.2026: день преодоления препятствий, новых началаний и карьерных успехов.»

Овнам звезды сулят яркий и насыщенный день. Доблести и амбиций не покинут Вас в этот период. Все начинания осуществляются успешно, преодолеваются любые препятствия на пути.

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