The Hunter

Я живу в Израиле 24 года,и с 14 года участвую в борьбе против уркаинцев,устроивших в Израиле филиал Непромежной. Могу заявить,что кучка воняющая и отравляющая своей вонью мозги израильтян,это далеко не все евреи, эту кучку мы знаем в лицо поэтому масштаб диаметр этой кучуи можете представить. Но , рускоязычные СМИ захвачены ими,и ведут русофобскую политику. Все что видят россияне, это т мизерное дерьмо кое выбрасывается в сеть,и размножается в арифметической прогрессии, создавая некоторое подобие массовости. На деле это мизер. Безопасность Израиля зависит от отношения с Россией,и игнорироватьэтот факт не может ни один политик.Плюс генетическая память не дает евреями идти по пути сотрудничества с последышами нацистов. Так что не верьте,тому,что Израиль или евреи поддерживают нацистов. Это манипуляции!