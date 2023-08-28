В Музее Израиля в Иерусалиме состоялся предпремьерный показ документального фильма «Мститель» по мотивам одноименного романа известного общественного деятеля, историка и юриста раввина Михаила Финкеля.
В Израиле вышел фильм «Мститель» о герое, казнившем Петлюру. Украина злится
Комментарии
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The Hunter
Я живу в Израиле 24 года,и с 14 года участвую в борьбе против уркаинцев,устроивших в Израиле филиал Непромежной. Могу заявить,что кучка воняющая и отравляющая своей вонью мозги израильтян,это далеко не все евреи, эту кучку мы знаем в лицо поэтому масштаб диаметр этой кучуи можете представить. Но , рускоязычные СМИ захвачены ими,и ведут русофобскую политику. Все что видят россияне, это т мизерное дерьмо кое выбрасывается в сеть,и размножается в арифметической прогрессии, создавая некоторое подобие массовости. На деле это мизер. Безопасность Израиля зависит от отношения с Россией,и игнорироватьэтот факт не может ни один политик.Плюс генетическая память не дает евреями идти по пути сотрудничества с последышами нацистов. Так что не верьте,тому,что Израиль или евреи поддерживают нацистов. Это манипуляции!
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16 час.
ar
alex rezisior
Шварцбурд-мужчина, образец чести для еврея! Отомстил за 15 родственников ,убитых петлюровцами.Жаль,что малоизвестен.Потомки полицаев ,бандеровцев и прочих "Настоящих" украинцев( питающих ненависть к евреям с молоком матери,а когда "припрет" лезут к ним обниматься,прося о помощи) пусть подавятся своей ненавистью.
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15 час.
Александр Николаевич
Меня удивляет- а люди, народы ЧИТАЛИ ЛИ перевод гимна этой украины!? И гимна пшеков, которые "списаны" с МАЗУРКИ Домбровского: Первие строки- "мы не вмерли пока не убьем соседей! У хохлов - МОСКАЛИ! У поляков круче - русские и немцы- а пример им БОНАПАРТ! Ну и т.д. и т.п. РАЗВЕ может сейчас существовать СТРАНА с таким гимном!? Может такой "ГИМН" исполняться в публичном пространстве!!!??? И ЭТИ ШВАЛИ ОРУТ НА спортивных аренах - "героям слава"...
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8 час.
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