Германия намерена принудительно комплектовать бригаду в Литве

Германия планирует принудительно привлечь до тысячи человек для формирования бригады в Литве численностью в 4800 человек к 2027 году, сообщает Bild.
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