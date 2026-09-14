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Германия намерена принудительно комплектовать бригаду в Литве

Германия намерена принудительно комплектовать бригаду в Литве

Германия планирует принудительно привлечь до тысячи человек для формирования бригады в Литве численностью в 4800 человек к 2027 году, сообщает Bild.

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