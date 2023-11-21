Руководитель военного комиссариата и экс-боевик нацистских формирований киевского режима Юрий Семчук указал на тот факт, что на территории державы более нет граждан мужского пола, которые подходят для мобилизационных процессов.
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