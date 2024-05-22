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В 11 микрорайоне Актау заасфальтировали 8000 квадратных метров дорог

В 11 микрорайоне Актау заасфальтировали 8000 квадратных метров дорог

Аким города Актау Улугбек Тналиев проверил ямочный ремонт внутренних дорог 11 микрорайона. В настоящее время на внутренних дорогах данного микрорайона уложено около 8000 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба акимата города.

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