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Тиктокер Некоглай и его жена задержаны за торговлю наркотиками в Молдавии

Тиктокер Некоглай и его жена задержаны за торговлю наркотиками в Молдавии

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депортированный из России тиктокер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) и его жена задержаны по подозрению в торговле наркотиками и организации притона в пригороде Кишенева.

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