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Регионы России

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Молодые победители новой стипендиальной программы получат перспективные стажировки

Молодые победители новой стипендиальной программы получат перспективные стажировки

Стипендиальные программы часто воспринимаются как разовая поддержка. В Благотворительном фонде «Система» смотрят иначе: стипендиаты — это кадровый резерв.

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