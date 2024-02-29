Умерла Дарья Вилкова-Гончарова

Прощание с артисткой пройдёт в Звенигороде. Скончалась Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник учреждения «Содружество домов культуры», руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер.
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