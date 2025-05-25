ВС России захватили трофейный заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge

Российские военные добыли в Курской области редкий военный трофей. Вооруженные силы Украины лишились американского переносного заряда разминирования MPLC Tactical Line Charge, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».
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