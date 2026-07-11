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Ротенберг поздравил Богдановича с переизбранием главой ФХБ: «Вместе мы провели много важных турниров. Сотрудничество российского и белорусского хоккея вышло на новый уровень»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Александра Богдановича с переизбранием на пост главы Федерации хоккея Беларуси .

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