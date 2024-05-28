Держались за руки: Киркоров показал счастливую Пугачеву рядом с собой

Певец воспользовался случаем и опубликовал в Сети архивные кадры. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлла Пугачева после побега из России перестала общаться с большинством звезд российского шоу-бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии