Запрет могут продлить. Во Владивостоке массово штрафуют рыбаков

Во Владивостоке состоялся рейд, направленный на контроль соблюдения правил подледной рыбалки. Сотрудники мэрии в сотрудничестве с Владивостокской городской поисково-спасательной службой провели проверку в районе железнодорожной станции Океанской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.
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