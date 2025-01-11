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  • Александр Жигилий
    Государству это видимо выгодно, если знает как и кто ворует, но ничего не меняет по сути!!!Будьте осторожны....
  • ИгорьОвчаренко
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    Ага ) Закапал и водки ненать)))«Если найдут это ...

Запрет могут продлить. Во Владивостоке массово штрафуют рыбаков

Запрет могут продлить. Во Владивостоке массово штрафуют рыбаков

Во Владивостоке состоялся рейд, направленный на контроль соблюдения правил подледной рыбалки. Сотрудники мэрии в сотрудничестве с Владивостокской городской поисково-спасательной службой провели проверку в районе железнодорожной станции Океанской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.

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