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Кошка забралась в коробку, а ее не заметили и отправили на 1000 километров. Видео после поездки

Кошка забралась в коробку, а ее не заметили и отправили на 1000 километров. Видео после поездки

Кошка по кличке Гальяно, любимая питомица жительницы Юты Кэрри, бесследно исчезла 10 апреля. Семья безуспешно искала её в течение двух недель — пока внезапно не поступил звонок со склада Amazon в Калифорнии.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хорошо, что у неё оказался микрочип!!!!
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5 час.
Элеонора Коган
Наука хозяйке. Будьте внимательны, и всегда всё проверяйте перед отправлением.
Ответить
5 час.
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