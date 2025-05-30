Кошка забралась в коробку, а ее не заметили и отправили на 1000 километров. Видео после поездки

Кошка по кличке Гальяно, любимая питомица жительницы Юты Кэрри, бесследно исчезла 10 апреля. Семья безуспешно искала её в течение двух недель — пока внезапно не поступил звонок со склада Amazon в Калифорнии.
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