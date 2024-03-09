Экс-парламентарий Украины Владимир Олейник указал лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену на то, что при поражении боевиков в сражениях с Российской Федерацией ему не следует принимать участие в избирательной гонке.
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