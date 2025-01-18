Мир хитрецов уходит, приходит мир сильных. Заметки по поводу планов Дональда Трампа по аннексии Гренландии, Канады и Панамского канала

Как всё-таки мы привыкли решать сиюминутные задачи, не заглядывая вдаль. Так проще. Есть враг, которого надо разбить, победить, остальное будем решать по мере возникновения проблемы.
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