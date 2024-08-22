ФСБ объявит в международный розыск трёх журналистов из США и с Украины

ФСБ в ближайшее время объявит в международный розыск американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, которые незаконно проникли в курскую область вместе с украинскими боевиками.
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