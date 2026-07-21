Новейший Samsung Galaxy S26 FE заметили в Сети до анонса

Новые смартфон и планшеты появились во внутреннем списке GoogleПока Samsung готовится представить новые складные смартфоны на мероприятии Galaxy Unpacked, в сети появились признаки скорого выхода других устройств компании.
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