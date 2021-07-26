Мишустин прибыл на остров Итуруп

Утром в понедельник, 26 июля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого стартует его рабочая поездка на Дальний Восток.
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