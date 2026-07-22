Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ДЖУЛЬБАРС - ПЁС, КОТОРОГО НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НЕСЛИ НА РУКАХ...

ДЖУЛЬБАРС - ПЁС, КОТОРОГО НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НЕСЛИ НА РУКАХ...

На московском Параде Победы 24 июня 1945 года по Красной Площади шли представители всех фронтов и родов войск, участвовавших в войне.

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