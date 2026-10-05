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Независимая гарантия и рост аванса по дополнительным соглашениям: как ВС РФ определил объём обязательства гаранта (определение № 305-ЭС26-4737)

13 августа 2026 года СКЭС ВС РФ рассмотрела спор о том, обеспечивает ли независимая гарантия возврат аванса, который вырос по дополнительным соглашениям после её выдачи.

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