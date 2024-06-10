Авиабазы за границей: Переданные противнику F-16 будут хранить не на Украине

Несколько истребителей F-16 американского производства разместят на авиабазах за границей.Как сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов, Украина разместит истребители F-16 на заграничных авиабазах.
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