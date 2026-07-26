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Югалган пенсия стажын кире торгызу кагыйдәләре

Югалган пенсия стажын кире торгызу кагыйдәләре

Пенсия стажда хата китү аркасында түбән булырга мөмкин. Судсыз гына яңадан исәпләүне ничек башкарырга икәнен «Сила Диалога» Медиаторлар халыкара ассоциациясе вице-президенты Дмитрий Хрулевка сылтама белән Радио 1 сайты яза.

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