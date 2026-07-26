Югалган пенсия стажын кире торгызу кагыйдәләре

Пенсия стажда хата китү аркасында түбән булырга мөмкин. Судсыз гына яңадан исәпләүне ничек башкарырга икәнен «Сила Диалога» Медиаторлар халыкара ассоциациясе вице-президенты Дмитрий Хрулевка сылтама белән Радио 1 сайты яза.
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