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Русская весна

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В США раскаиваются из-за гибели украинцев: «Это мы их убили»

В США раскаиваются из-за гибели украинцев: «Это мы их убили»

За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.

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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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