Адвокат в эфире CNN рекомендовал критикам Трампа покинуть США

Было бы наивно не воспринимать всерьез слова избранного президента США Дональда Трампа, который обещал в ходе своего второго президентского срока достичь больших результатов, чем в период с 2016 по 2020 год.
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