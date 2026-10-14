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Аргументы недели

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Экс-депутат Парфёнов усомнился в идее переименовать мэров в посадников

Экс-депутат Парфёнов усомнился в идее переименовать мэров в посадников

В Томске предложили заменить слово «мэр» на «посадник», сославшись на защиту русского языка, — экс-депутат ГД Денис Парфёнов считает, что есть проблемы важнее.

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