Экс-депутат Парфёнов усомнился в идее переименовать мэров в посадников

В Томске предложили заменить слово «мэр» на «посадник», сославшись на защиту русского языка, — экс-депутат ГД Денис Парфёнов считает, что есть проблемы важнее.
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Потенциально они все " ПОСАДНИКИ"! Пусть привыкают!