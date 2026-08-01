TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

$NQ_F Daily Plan 8/3/26

$NQ_F Daily Plan 8/3/26

$NQ_F Daily Plan 8/3/26 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! DTXFlow NQ1! Quickly touching on the current weekly state of NQ futures, it has progressed lower and lower, forming a OTFD (one-time framing down) in which value moves lower and lower, indicating sellers are overall in control of the weekly auctions.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии