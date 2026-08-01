$NQ_F Daily Plan 8/3/26 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! DTXFlow NQ1! Quickly touching on the current weekly state of NQ futures, it has progressed lower and lower, forming a OTFD (one-time framing down) in which value moves lower and lower, indicating sellers are overall in control of the weekly auctions.
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