Таяние ледников может привести к распространению опасных вирусов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поднимают тревожный вопрос о возможных катастрофических последствиях таяния ледников и вечной мерзлоты, предупреждая о потенциальном риске активации "спящих" вирусов.
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