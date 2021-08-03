«Письмо жене его» – стихотворение проникающее прямо в сердце! Письмо жене его Ну что ты маешься опять, жена-красавица?Я у семьи его вовек не отниму…Ты пожалей его, он ревностью отравится…А ревновать ко мне и в правду ни к чему… Ты увела его и я смирилась с участью…Любовь не может за предательство казнить…Ведь я же справилась с заметною плакучестью…Во всех грехах я не могу тебя винить… Он был трусливым и ужасно нерешительным…А от проблем бежал как страус впопыхах…Любил так жадно, ревновал, дышал волнительно…И я терялась… Кто из нас на каблуках? Он даже плакал, от обиды слёзы жгучиеТекли из глаз его по сердцу моему…Я с ним рассталась при весьма удобном случае…Заметь, удобном — не кому-то, а ему… Хотел жениться… А куда моё замужество,Должно исчезнуть, он боялся представлять…Он не Высоцкий, не хватило просто мужестваПри всех «Лирическую» песню исполнять… Я указала путь туда, где жизнь хорошая…Шептала: «Солнышко, смотри, твоя судьба…»А ты теперь на сердце с ревностью, как с ношею,Следишь за мною, доказав, что так слаба… Я знаю, любишь… Так растите дочку — крошечку.