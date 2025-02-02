В семье, где четверо детей отравились дихлофосом, умер ещё один ребёнок

Тело младенца утром обнаружила мать. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.Прокуратура Красноярского края начала проверку после смерти 3-месячного ребенка в селе Красная Сопка, сообщает телеграм-канал ведомства.
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