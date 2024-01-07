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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Медведев: «Идея хоккейной Медиалиги – неплохая, но инициатива должна идти снизу вверх. В Петербурге сможем собрать команду, деньги можно найти»

– В хоккее пока нет такой Медиалиги, как в футболе. С чем это связано? – Все-таки хоккей – технически более сложный вид спорта и в футболе инфраструктуры у нас больше, чем для хоккея.

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