В то время как избранный президент Трамп формирует свою администрацию из сионистов-израильтян, готовясь развязать Третью мировую войну против Ирана на Ближнем Востоке, самозванец Байден, как сообщается, за два месяца до ухода с поста одобрил нанесение Украиной ударов по целям в глубине России с использованием американских ракет ATACMS большой дальности, очевидно, намереваясь развязать Третью мировую войну на европейском фронте в Украине. Конечно, умственное расстройство «хромой утки» или «хромого мудака» показывает всему миру, что Байден не давал Украине добро. Не заблуждайтесь, ни одна марионетка, страдающая старческим слабоумием, не принимает таких важных решений, как развязывание ядерной войны против самой сильно вооружённой ядерным оружием страны в мире. Это беспрецедентное решение развязать Третью мировую войну против России было принято непосредственно в штаб-квартире лондонского Сити (COL), который управляет этим миром в финансовом и политическом плане. Похоже, что эта последняя агрессия США и НАТО, направленная на развязывание Третьей мировой войны на Украине незадолго до возвращения Трампа в Белый дом 20 января, направлена на саботаж, чтобы помешать и обойти план Трампа по быстрому урегулированию и прекращению этого конфликта, длящегося уже 1000 дней. Это цитата из статьи Джеймса Хетцера из статьи (Joachim Hagopian, Order-Following Biden Launches Long-Range US Missiles into Russia to Ignite WWIII) Иоахим Хагопян, следуя приказу Байдена, запускает дальнобойные американские ракеты в Россию, чтобы разжечь Третью мировую войну.