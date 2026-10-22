Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» высказался о переговорах по Украине, отношениях с Европой и территориальном вопросе.
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