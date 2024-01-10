Курс токена Blockchain Brawlers за неделю вырос почти на 300%

По данным CoinGecko, криптовалюты экосистемы Ethereum продолжают показывать неплохие результаты: за неделю курс токена игры Blockchain Brawlers вырос почти на 300% Blockchain Brawlers (BRWL) - это файтинговая web3-игра.
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