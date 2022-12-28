Макдэвид – 1-й игрок за 15 лет с сериями из 16+ игр с очками в двух подряд сезонах НХЛ

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 15 лет с сериями из 16+ подряд игр с очками в двух сезонах подряд. Капитан «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1), продлив свою текущую серию игр с очками до 16 (15+17 на отрезке).