Украина готова прислать спасателей в Молдову и Румынию 

Украинские спасатели готовы прийти на помощь пострадавшим от наводнений последних дней. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил 15 сентября, что страна уже предложила помощь шести странам — Молдове, Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии, пишет newsmaker.