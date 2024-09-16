Украина готова прислать спасателей в Молдову и Румынию 

Украинские спасатели готовы прийти на помощь пострадавшим от наводнений последних дней. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил 15 сентября, что страна уже предложила помощь шести странам — Молдове, Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии, пишет newsmaker.
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