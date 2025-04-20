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МЧС РФ напомнило, когда нельзя жарить шашлык на частных территориях

МЧС РФ напомнило, когда нельзя жарить шашлык на частных территориях

В России запрещено использовать открытый огонь для приготовления еды, в том числе шашлыка, на территориях частных домовладений и землях общего пользования населенных пунктов в специально неотведенных и не оборудованных для этого местах.

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