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Царьград

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Военный самолёт E/A-18G Growler упал в Сан-Диего: пилоты спаслись

Военный самолёт E/A-18G Growler упал в Сан-Диего: пилоты спаслись

Военный самолёт E/A-18G Growler потерпел крушение у авиабазы ВМС США в заливе Сан-Диего. На борту находились два пилота, которые катапультировались и были спасены.

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