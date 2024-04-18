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Буддийские молитвы предложили перевести на русский язык

Буддийские молитвы предложили перевести на русский язык

В Институте Китая и Азии РАН состоялся Круглый стол буддистов Москвы, организованный Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин «Арья Сангха» и рядом буддийских организаций столицы, сообщает «Буряад Yнэн».

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