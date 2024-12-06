Евгений Люлин: «Демографическая ситуация в России требует принятия системных мер»

САРАНСК, 6 декабря, ФедералПресс. В Саранске прошло заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа под председательством координатора Ассоциации, спикера Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.
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