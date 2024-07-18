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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд дал реальные сроки трем барнаульцам за похищение женщины

Суд дал реальные сроки трем барнаульцам за похищение женщины

Мужчина не смирился с расставанием и убедил родственников возлюбленной, что она — наркоманка В Барнауле суд вынес приговор трем местным жителям по обвинению в похищении женщины, сообщили в Следкоме Алтайского края.

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